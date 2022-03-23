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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطاني يجازف بحياته لإنقاذ الحيوانات البرية في أوكرانيا |صور

احد الحيوانات الناجية
احد الحيوانات الناجية

خاض رجل بريطاني وصديقان مهمة جريئة استمرت أربعة أيام عبر أوكرانيا التي مزقتها الحرب لإنقاذ حياة أسد وذئب تقطعت بهما السبل في حديقة حيوانات على بُعد أميال فقط من خط المواجهة.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أكمل تيم لوكس ، 45 عامًا ، الذي حارب داعش في العراق مع قوات البشمركة الكردية ، رحلة ذهابًا وإيابًا لمسافة 1200 ميل من لفيف إلى زابوريجيه أوبلاست في جنوب شرق البلاد لإنقاذ الحيوانات بعد سماعه عن محنتها من أحد دعاة الحفاظ على البيئة في الفندق الذي يقيم فيه.

كان “لوكس” في أوكرانيا يوزع الضروريات مثل أدوات النظافة وحليب الأطفال والحفاضات التي تم التبرع بها من خلال التمويل الجماعي.

 

 وثق لوكس  تأريخ مهمة الإنقاذ الخاصة عبر صفحته بالفيسبوك، حيث قام بإطلاع متابعيه على تقدمه في جميع أنحاء أوكرانيا التي مزقتها الحرب لإنقاذ أسد وذئب ونقلهم بامان عبر شاحنته.

انتشال "لوكس" الأسد ، سيمبا ، والذئب ، أكيلا ، من أقفاصهما بواسطة رافعة ووضعهما في الجزء الخلفي من شاحنة فورد ترانزيت. 

 

استغرقت عملية إنقاذ الحيوانات ثلاث ساعات باستخدام مترجمين لتوجيه سائق الرافعة لإزالة الأقفاص ووضعها في مؤخرة الشاحنة. 

وأفادت الصحيفة أنه تم ضغط أقفاص الحيوانات في الشاحنات ذات 20 مم فقط في الأعلى و 50 مم على الجانب.

 

فيما تم نقل الشاحنة إلى خارج المدينة بمرافقة الشرطة - وخرجت منها قبل حظر التجول.

 

وأوضحت الصحيفة أن “لوكس” قاد شاحنته على مدار الساعة إلى رومانيا حاملاً حمولته من الحيوانية الثمينة لنقلهم إلى بر الأمان في مهمة بطولية . 

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