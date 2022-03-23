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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي فرج : بطولة الجمهورية للاسكواش تضاهي بطولة العالم.. وأهتم بالفوز بها|فيديو

علي فرج
علي فرج

روى المصنف الثاني عالميًا في الإسكواش، بدايته في اللعبة، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الثلاثاء مؤكدًا أنه يحب لعبة الاسكواش، مضيفاً: "عندي بكره نهائي بطولة الجمهورية، ومستوى بطولة الجمهورية في نفس بطولة العالم وصعبة جدًا وأهتم بالفوز بها".

 

وتابع علي فرج المصنف الثاني عالميًا في الإسكواش، أن بطولة الجمهورية تضاهي بطولة العالم، لافتًا إلى أن الأولوية كانت دائمًا للدراسة. 


وقال «فرج»: "ألعب أسكواش وسني 6 سنوات، أي منذ 24 عامًا، ولعبت هذه اللعبة مع والدي وأخي الأكبر". 
 

 

علي فرج الاسكواش لعبة الاسكواش

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