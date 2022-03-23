علي فرج: قبولي بجامعة هارفارد لتفوقي في رياضة الإسكواش |فيديو

أكد علي فرج المصنف الثاني عالميًا في الإسكواش، أنه تم قبولي في جامعة هارفارد لأنني متفوق في رياضة الإسكواش.



فيما روى علي فرج المصنف الثاني عالميا في الإسكواش، بدايته في لعبة الإسكواش، موكدًا أنه يحب هذه اللعبة.

وأضاف على فرج، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن: "عندي بكرا نهائي بطولة الجمهورية، ومستوى بطولة الجمهورية في نفس بطولة العالم وصعبة جدًا وأهتم بالفوز بها".

وتابع علي فرج المصنف الثاني عالميًا في الإسكواش، أن بطولة الجمهورية تضاهي بطولة العالم، لافتًا إلى أنه كانت الأولية دائمًا للدراسة.

وقال "فرج": "ألعب اسكواش وسني ست سنوات، أي منذ 24 عامًا، ولعبت هذه اللعبة مع والدي وأخي الأكبر".