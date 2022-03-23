اليوم.. محلية النواب تناقش فض التشابك بين الوزارات المعنية بالمجتمعات العمرانية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اجتماعاً اليوم الأربعاء لعرض المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لإعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضارى ، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.