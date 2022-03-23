أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن مهنة تدريب الحراس أصبحت صعبة للغاية.
قال ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مهنة تدريب الحراس مهنة صعبة للغاية فهناك ضغط كبير مع أهمية دور حارس المرمى في أي فريق حاليا، وطرق اللعب أصبحت تمثل عنصرا هاما في تدريب حراس المرمى" .
أضاف: "كنت أرغب في الحصول على رخصة كاف لمدربي حراس المرمى ونصحت بأن يسافر 5 أو 6 مدربين"
وختم حديثه قائلا: "تطوير مدرب الحراس في مصر أمر هام لتطوير الحراس أنفسهم".
أحمد ناجي: مهنة تدريب الحراس أصبحت صعبة بسبب طرق اللعب الحديثة
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن مهنة تدريب الحراس أصبحت صعبة للغاية.