أحمد ناجي: مهنة تدريب الحراس أصبحت صعبة بسبب طرق اللعب الحديثة

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن مهنة تدريب الحراس أصبحت صعبة للغاية.

قال ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مهنة تدريب الحراس مهنة صعبة للغاية فهناك ضغط كبير مع أهمية دور حارس المرمى في أي فريق حاليا، وطرق اللعب أصبحت تمثل عنصرا هاما في تدريب حراس المرمى" .

أضاف: "كنت أرغب في الحصول على رخصة كاف لمدربي حراس المرمى ونصحت بأن يسافر 5 أو 6 مدربين"

وختم حديثه قائلا: "تطوير مدرب الحراس في مصر أمر هام لتطوير الحراس أنفسهم".