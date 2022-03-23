ننشر تفاصيل جلسات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني

يفتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعد قليل، المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2022"، تحت شعار "ارسم مستقبلك".

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل الجلسات التي من المقرر أن يشهدها المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2022"، تحت شعار "ارسم مستقبلك".

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2022"، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، 6 جلسات، تهدف إلى الخروج بتوصيات داعمة لتحقيق تطلعات الدولة والقيادة السياسية والمجتمع نحو منظومة تعليم فنى وتكنولوجى مواكبة لخطط التنمية، واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية

وسوف تنعقد الجلسة الأولى، تحت عنوان “شراكات من أجل مستقبل أفضل” لمناقشة مسارات التعليم الفني والتدريب المهني، والشراكة مع عالم الأعمال، والفرص المتاحة للتعاون مع رجال الأعمال بشكل عام، كما ستركز على الفرص المتاحة للتعاون بين مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني، وشركات الإنتاج و الخدمات من أجل شراكات مربحة للجانبين في المستقبل.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "الحوكمة وضمان الجودة والاعتماد"، حيث تستعرض الفرص والتحديات نحو ضمان وتحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني في مصر، والتوجه في البرامج من البرنامج المبني على المحتوى إلى المبني على الكفاءات، بالإضافة إلى التحول في سياسات وبنية التعليم الفني، ودور أكاديمية معلمي التعليم الفني، في النهوض بالتعليم الفني، وأهمية الإطار الوطني للمؤهلات، بجانب التطرق إلى الاعتراف الوطني والدولي بالمؤسسات والبرامج (أمثلة ألمانية وبريطانية وفرنسية).

وتستعرض الجلسة الثالثة، التي تقام تحت عنوان "اتجاهات سوق العمل - مستقبل الوظائف" أهم الاتجاهات وأكثرها تأثيرا في سوق العمل وما هو مطلوب لمقدمي التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني للتكيف لإعداد الخريجين لعالم دائم التغير نظرا لبداية ما يسمى "الثورة الصناعية الخامسة"، والتي ستحدث تغيرات مهمة في سوق العمل نتيجة للتكنولوجيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء، والتشغيل الآلى، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي.

وتقدم الجلسة الرابعة للمؤتمر مجموعة من خيارات مسارات ما بعد التخرج للطلاب، حيث ستسلط هذه الجلسة الضوء على الطرق المختلفة المتاحة لخريجي التعليم الفني والتدريب المهني، كذلك فرص استمرار وتطوير تعليمهم ومواصلته بعد التخرج ليقدم التعليم الفني والتدريب المهني فرص عمل أفضل وأكثر استقرارًا، ودعم التدريب المستمر والانتقال السلس لسوق العمل.

وتناقش الجلسة الخامسة للمؤتمر مدى استجابة التعليم الفني والتدريب المهني للمعايير الجديدة والتحول الرقمي والاقتصادات الخضراء، وتقليل تأثيرات تغيرات المناخ، وذلك بالتركيز على الاتجاهات الأكثر أهمية في عصرنا وكيف يحتاج التعليم الفني والتدريب المهني إلى التكيف والتطوير من أجل الاستفادة من هذه الفرصة، وكذلك المضى نحو مستقبل أكثر استدامة بعد أن بدأت تأثيرات تلك التغيرات فى إحداث تأثيرات كبيرة على التعليم الفني والتدريب المهني، وظهور تقنيات جديدة مثل الألواح الشمسية، وكفاءة الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية بما دفع إلى زيادة الطلب على المهنيين المزودين بالمهارات والخبرات اللازمة في مثل هذه المجالات الناشئة.

وتبحث الجلسة السادسة للمؤتمر كيفية تغيير الصورة الذهنية والاعتزاز بالتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك من خلال المبادرات المختلفة الموجودة بالفعل لتحسين الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وكذلك لمناقشة كيف يمكن الاستمرار فى جهود الإصلاح والتطوير والاعتزاز به و العمل على تكاتف كل الجهات و المعنيين للدفع فى هذا الاتجاه.