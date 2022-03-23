عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر تفاصيل جلسات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يفتتح  الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعد قليل، المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2022"، تحت شعار "ارسم مستقبلك".

يأتي  ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.

txt

لا تمس التعليم والصحة| الوزراء: تخفيض الانفاق الحكومي في الموازنة العامة للعام المالي الجديد

txt

وزير التعليم : جائحة كورونا أثرت على مدة العام الدراسي

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل الجلسات التي من المقرر أن يشهدها المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2022"، تحت شعار "ارسم مستقبلك".

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2022"، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، 6 جلسات، تهدف إلى الخروج بتوصيات داعمة لتحقيق تطلعات الدولة والقيادة السياسية والمجتمع نحو منظومة تعليم فنى وتكنولوجى مواكبة لخطط التنمية، واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية

وسوف تنعقد الجلسة الأولى، تحت عنوان “شراكات من أجل مستقبل أفضل” لمناقشة مسارات التعليم الفني والتدريب المهني، والشراكة مع عالم الأعمال، والفرص المتاحة للتعاون مع رجال الأعمال بشكل عام، كما ستركز على الفرص المتاحة للتعاون بين مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني، وشركات الإنتاج و الخدمات من أجل شراكات مربحة للجانبين في المستقبل.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "الحوكمة وضمان الجودة والاعتماد"، حيث تستعرض الفرص والتحديات نحو ضمان وتحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني في مصر، والتوجه في البرامج من البرنامج المبني على المحتوى إلى المبني على الكفاءات، بالإضافة إلى التحول في سياسات وبنية التعليم الفني، ودور أكاديمية معلمي التعليم الفني، في النهوض بالتعليم الفني، وأهمية الإطار الوطني للمؤهلات، بجانب التطرق إلى الاعتراف الوطني والدولي بالمؤسسات والبرامج (أمثلة ألمانية وبريطانية وفرنسية).

وتستعرض الجلسة الثالثة، التي تقام تحت عنوان "اتجاهات سوق العمل - مستقبل الوظائف" أهم الاتجاهات وأكثرها تأثيرا في سوق العمل وما هو مطلوب لمقدمي التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني للتكيف لإعداد الخريجين لعالم دائم التغير نظرا لبداية ما يسمى "الثورة الصناعية الخامسة"، والتي ستحدث تغيرات مهمة في سوق العمل نتيجة للتكنولوجيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء، والتشغيل الآلى، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي.

وتقدم الجلسة الرابعة للمؤتمر مجموعة من خيارات مسارات ما بعد التخرج للطلاب، حيث ستسلط هذه الجلسة الضوء على الطرق المختلفة المتاحة لخريجي التعليم الفني والتدريب المهني، كذلك فرص استمرار وتطوير تعليمهم ومواصلته بعد التخرج ليقدم التعليم الفني والتدريب المهني فرص عمل أفضل وأكثر استقرارًا، ودعم التدريب المستمر والانتقال السلس لسوق العمل.

وتناقش الجلسة الخامسة للمؤتمر مدى استجابة التعليم الفني والتدريب المهني للمعايير الجديدة والتحول الرقمي والاقتصادات الخضراء، وتقليل تأثيرات تغيرات المناخ، وذلك بالتركيز على الاتجاهات الأكثر أهمية في عصرنا وكيف يحتاج التعليم الفني والتدريب المهني إلى التكيف والتطوير من أجل الاستفادة من هذه الفرصة، وكذلك المضى نحو مستقبل أكثر استدامة بعد أن بدأت تأثيرات تلك التغيرات فى إحداث تأثيرات كبيرة على التعليم الفني والتدريب المهني، وظهور تقنيات جديدة مثل الألواح الشمسية، وكفاءة الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية بما دفع إلى زيادة الطلب على المهنيين المزودين بالمهارات والخبرات اللازمة في مثل هذه المجالات الناشئة.

وتبحث الجلسة السادسة للمؤتمر كيفية تغيير الصورة الذهنية والاعتزاز بالتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك من خلال المبادرات المختلفة الموجودة بالفعل لتحسين الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وكذلك لمناقشة كيف يمكن الاستمرار فى جهود الإصلاح والتطوير والاعتزاز به و العمل على تكاتف كل الجهات و المعنيين للدفع فى هذا الاتجاه.

المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني المؤتمر الدولى التدريب المهنى التربية والتعليم التعليم الفني التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: كتلة أوروبية باردة تضرب البلاد بعد ساعات مصحوبة برعد وأمطار|صور

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

رعدية أحيانا.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المناطق ومن بينها القاهرة

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

دعاء واحد قبل النوم تجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه

ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

ترشيحاتنا

مايا مرسي للرئيس السيسي بإحتفالية المرأة المصرية: لقد رزقنا إنسانيتك

مدبولي يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات..ويطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى

الصين: روسيا دولة مهمة في مجموعة العشرين ولا يحق لأي عضو استبعاد آخر

بحضور الرئيس السيسي.. نسمة محجوب تحيي احتفالية الأسرة المصرية بأغنية «انتي حياة»|فيديو

ننشر تفاصيل جلسات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني

تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

فيديو

فيديوجراف.. قصة تربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

لتخفيف الأعباء المعيشية| القوات المسلحة توفر 1.5 مليون عبوة غذائية بخصم 60 %

أنا مظلومة عايزة أخرج| شاهد.. حنين حسام أمام المحكمة أثناء محاكمتها 

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ