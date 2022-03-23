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رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: مصر تعاملت بانسيابية ومرونة مع أزمة كورونا وتبعاتها |فيديو

الدكتورمحمد عبد العظيم
الدكتورمحمد عبد العظيم الشيمي

قال  الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان تعليقًا على موافقة الحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية على المواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي،: "الاستماع للشارع المصري ومشكلات المواطن المصري والإحساس بها  تعد واحدة من أهم النقاط الإيجابية للقيادة السياسية".

وأضاف "الشيمي" خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد" ،" هذه القرارات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمتين الأولى كورونا وتبعاتها وانعكاساتها على الأسواق العالمية و الاقتصاد العالمي والثانية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت بشكل انسيابي ومرن مع أزمة كورونا" .
 

وأشار إلى أن تبعات أزمة أوكرانيا لن تظهر حاليًا ولكن تأثيرها سيكون في المستقبل ، متابعًا أنه وفقًا للمؤشرات الاقتصادية هناك ارتفاع في أسعار النفط وأسعار الذهب بالإضافة إلى التحولات في أسعار العملات في العالم، معقبًا: "وانعكاسات الأزمة الأوكرانية  مش بتكون في إطار الأسابيع الأولى من الأزمة ولكن بتكون مستقبلًا".

وفي سياق متصل،  وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بالأمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارا من أول أبريل 2022، بدلا من أول يوليو 2022 في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،  للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري،.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

 

أزمة كورونا كورونا الحرب الروسية الأوكرانية صباح البلد صدى البلد

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