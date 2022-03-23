عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الأدوية: معهد التغذية يخالف القانون بالاستمرار في تسجيل المكملات الغذائية

على عوف رئيس شعبة
على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية

حذر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية معهد التغذية من الاستمرار بالمخالفة للقانون في القيام بتسجيل المكملات الغذائية؛ مؤكدا أن ذلك يعرض ملايين المصريين لخطر تناول المكملات المغشوشة .

وكشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى السلطة المختصة وفقا لقانون انشائها بتسجيل المكملات الغذائية مشيرا إلي أنها تمتلك الكثير من القدرات والإمكانات الفنية والصلاحيات القانونية تمكنها من تأمين وسلامة المكملات للمواطنين.

txt

15 جنيها تراجعا في سعر الذهب بـ مصر اليوم الأربعاء

txt

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم

وأوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أصدرت قرار منذ فترة بسحب 68 مكملا غذائيا لعدم مطابقتها للمواصفات وتابع :بعد البحث والتحقق تبين أن كافة المستحضرات التى سحبت تم تسجيلها بمعهد التغذية بالمخالفة وهو ما يؤكد خطورة استمرارها في تسجيل المكملات.

وقال إن استمرار معهد التغذية فى تسجيل المكملات الغذائية بعد صدور قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء مخالفه واضحه واستكمل : معهد التغذية مازال يصدر إخطارات تسجيل ولا يعلم أين يتم تصنيعها؟ وكيف يتم تداولها؟ 

وطالب رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بالتدخل لوقف تسجيل المكملات الغذائية فى معهد التغذية تنفيذا للقانون ولحماية المواطن من خطر انتشار المكملات الغذائية المغشوشة التى يتم تصنيعها دون رقابه من المعهد فى الأسواق.

وقال الدكتور علي عوف : صاحبة السلطة المختصة في تسجيل المكملات الغذائية وفقا للقانون الخاص بتنظيم عملها هي هيئة سلامة الغذاء وتابع : هناك مسؤولية مشتركة في الرقابة بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية وذلك لحماية المواطن وتوفير مستحضرات ومكملات سليمة وآمنه.

وأضاف الدكتور على عوف أن قيام معهد التغذية بإصدار إخطارات التسجيل للمكملات الغذائية بالمخالفة لقانون سلامة الغذاء يخلق سوق كبير للمكملات المغشوشة التي تودى بحياة ملايين المواطنين ويهدر مليارات الاستثمارات ويسئ لسمعة المنتج المصرى؛ مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء تسير وفق توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية التي ترفع عائدات وتدفق النقد الأجنبي لمصر.

 

شعبة الأدوية المكملات الغذائية الغرف التجارية معهد التغذية المكملات المغشوشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: كتلة أوروبية باردة تضرب البلاد بعد ساعات مصحوبة برعد وأمطار|صور

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

رعدية أحيانا.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المناطق ومن بينها القاهرة

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

دعاء واحد قبل النوم تجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه

ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

موضوعات متعلقة

الصناعات الغذائية:عدم احقية شركة أمريكية في تحصيل رسوم على صادرات الفراولة المصرية

رجال الاعمال المصريين توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط

الصناعات الغذائية: مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة

شباب الأعمال وأكاديمية السويدي الفنية يوقعان شراكة استراتيجية لدعم التدريب الفني بشركات الأعضاء

ترشيحاتنا

مايا مرسي للرئيس السيسي بإحتفالية المرأة المصرية: لقد رزقنا إنسانيتك

مدبولي يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات..ويطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى

الصين: روسيا دولة مهمة في مجموعة العشرين ولا يحق لأي عضو استبعاد آخر

بحضور الرئيس السيسي.. نسمة محجوب تحيي احتفالية الأسرة المصرية بأغنية «انتي حياة»|فيديو

ننشر تفاصيل جلسات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني

تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

فيديو

فيديوجراف.. قصة تربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

لتخفيف الأعباء المعيشية| القوات المسلحة توفر 1.5 مليون عبوة غذائية بخصم 60 %

أنا مظلومة عايزة أخرج| شاهد.. حنين حسام أمام المحكمة أثناء محاكمتها 

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ