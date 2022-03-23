شعبة الأدوية: معهد التغذية يخالف القانون بالاستمرار في تسجيل المكملات الغذائية

حذر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية معهد التغذية من الاستمرار بالمخالفة للقانون في القيام بتسجيل المكملات الغذائية؛ مؤكدا أن ذلك يعرض ملايين المصريين لخطر تناول المكملات المغشوشة .

وكشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى السلطة المختصة وفقا لقانون انشائها بتسجيل المكملات الغذائية مشيرا إلي أنها تمتلك الكثير من القدرات والإمكانات الفنية والصلاحيات القانونية تمكنها من تأمين وسلامة المكملات للمواطنين.

وأوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أصدرت قرار منذ فترة بسحب 68 مكملا غذائيا لعدم مطابقتها للمواصفات وتابع :بعد البحث والتحقق تبين أن كافة المستحضرات التى سحبت تم تسجيلها بمعهد التغذية بالمخالفة وهو ما يؤكد خطورة استمرارها في تسجيل المكملات.

وقال إن استمرار معهد التغذية فى تسجيل المكملات الغذائية بعد صدور قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء مخالفه واضحه واستكمل : معهد التغذية مازال يصدر إخطارات تسجيل ولا يعلم أين يتم تصنيعها؟ وكيف يتم تداولها؟

وطالب رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بالتدخل لوقف تسجيل المكملات الغذائية فى معهد التغذية تنفيذا للقانون ولحماية المواطن من خطر انتشار المكملات الغذائية المغشوشة التى يتم تصنيعها دون رقابه من المعهد فى الأسواق.

وقال الدكتور علي عوف : صاحبة السلطة المختصة في تسجيل المكملات الغذائية وفقا للقانون الخاص بتنظيم عملها هي هيئة سلامة الغذاء وتابع : هناك مسؤولية مشتركة في الرقابة بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية وذلك لحماية المواطن وتوفير مستحضرات ومكملات سليمة وآمنه.

وأضاف الدكتور على عوف أن قيام معهد التغذية بإصدار إخطارات التسجيل للمكملات الغذائية بالمخالفة لقانون سلامة الغذاء يخلق سوق كبير للمكملات المغشوشة التي تودى بحياة ملايين المواطنين ويهدر مليارات الاستثمارات ويسئ لسمعة المنتج المصرى؛ مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء تسير وفق توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية التي ترفع عائدات وتدفق النقد الأجنبي لمصر.



