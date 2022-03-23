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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اتحاد الناشرين يشكر مباحث المصنفات للقضاء على بؤر تزوير الكتب

صدى البلد

يتوجه اتحاد الناشرين المصريين بكل الشكر والتقدير لجهاز مباحث المصنفات على جهودهم المبذولة فى القضاء على بؤر تزوير الكتب.

 ، وحث جميع الناشرين أصحاب الحقوق  التدخل فى تلك القضايا ومتابعة المحضر ليتسنى ردع هؤلاء المزورين وحفاظا على حقوقهم .

 

جاء ذغ فى إطار التعاون الوثيق بين الإدارة العامة لمباحث المصنفات واتحاد الناشرين المصريين ، وفى ضوء تواصل رئيس الاتحاد المستمر للقضاء على بؤر تزوير الكتب ومكافحة قراصنة الملكية الفكرية من خلال التعاون مع كافة الجهات المختصة.


حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال اليومين الماضيين عن ضبط عدد 8650 عنوان مزور بمطبعة بدار السلام ومعظمها روايات أجنبيه وكتب تخص كل من ( دار كتاب – دارك للنشر – مكتبة جرير) 
وتم تحرير محضر رقم 3351 جنح قسم شرطة السلام لسنة 2022 .
 

كما تم ضبط عدد 8500 كتاب مزور بمطبعة آخرى بالجيزة تخص كل من ( دار زحمة كتاب – دار الحضارة بالسعودية – دار دون – كلمات – جرير ) .

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لقاءات حوارية حول نشر ثقافة ممارسة الرياضة لغير الرياضيين في الدقهلية

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ضبط أكثر من 8 آلاف كتاب مزور بمطبعة في دار السلام


وتم تحرير محضر رقم 3734 جنح قسم شرطة الجيزة لسنة 2022.
 

 

مباحث المصنفات اتحاد الناشرين المصريين اتحاد الناشرين حماية حقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الناشرين المصريين

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