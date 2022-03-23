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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2485 مخالفة مرورية بحملة بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنّت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2485 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.
أسفرت الحملة عن ضبط 2485 مخالفة مرورية بينها 1004 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1159 مخالفة متنوعة وضبط 48 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و30 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 21 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 13 دراجة غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و192 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 19200 جنيه.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 23 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات.

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