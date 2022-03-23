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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«مصر الخير»: تجربة الكارت توفر الحرية للأسر المستحقة في اختيار احتياجاتهم

مصر الخير
مصر الخير

فرحة وسعادة مختلفة تدخل على الأسر البسيطة في رمضان هذا العام من خلال تجربة رائدة تنفذها مؤسسة "مصر الخير" في استلام السلع الغذائية قرب شهر رمضان الكريم، وذلك بمنح كل الأسر المستحقة الحرية في اختيار وتشكيل السلع بناءً على احتياجاتها منها.

تفاصيل هذه الفرحة والتغيير والتطور الذي دأبت علية  مؤسسة “مصر الخير” كان هذا العام من خلال كارت الخير ضمن حملة إفطار صائم لشهر رمضان 2022، إذ يتيح كارت إفطار صائم من خلال ذهاب الشخص الحامل للكارت لأي فرع مجمع استهلاكي تابع لوزارة التموين، اختيار السلع التي يحتاجها بناءً على رغبته بإجمالي مبلغ الكارت.

وأكد علاء فتحي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن "كارت الخير" الذي نفذته مؤسسة "مصر الخير" هذا العام يعطي الفرصة للمستفيد لتحديد احتياجاته من السلع واختيارها بقيمة كارت الشراء والمحددة بـ200 جنيه، منوها إلى أن الكارت يمنح في نفس الوقت الثقة للمستفيد في اختيار ما يحتاجه دون الإحساس بالعوز.

وقال العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن المجمعات الاستهلاكية تتيح فقط للمستفيد حامل الكارت اختيار ما يشاء من سلع، ولا تتيح مطلقا صرفه في صورة نقود.

وتهدف مؤسسة “مصر الخير” من خلال هذا الكارت، إلى إدخال الفرحة على الأسر المستحقة، في اختيار ما ترغب فيه من سلع بإجمالي مبلغ الكارت من الجمعيات الاستهلاكية القريبة منه والمعلق عليها لافتة "هنا تصرف بونات مؤسسة الخير".

من جانبه، قال أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة "مصر الخير"، إن التعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة، تم من أجل توفير حرية اختيار السلع الغذائية للأسر، مؤكدا أن صرف البونات يتم على جميع مستوى محافظات الجمهورية من المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، أن "كارت الخير" يستطيع المواطن من خلاله صرف العديد من السلع الغذائية بقيمة 200 جنيه، حيث يتيح الكارت اختيار العديد من السلع الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم، وأيضا السلع الرمضانية من الياميش وقمر الدين تبعا لاختيار كل مواطن مستفيد.

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