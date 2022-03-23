برلماني: تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات يحقق طفرة اقتصادية كبري

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتوسيع رقعة النشاط الصناعي وزيادة الصادرات، تعد قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة بشهادات محلية ودولية، وذلك بعدما وصلت الصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 32 مليار دولار خلال عام 2021 وبطفرة كبرى عما كان في السابق.

ونوه "الكمار" في تصريحات له اليوم، بالخطوات البارزة لمصر في طريق تعزيز التصنيع وزيادة معدلات التصدير والقيمة المضافة للصادرات في إطار بيئة استثمارية محفزة وبعد سداد 23 مليار جنيه متأخرات المصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة أولت اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الصناعة، نحو صناعة مصرية مبتكرة، وبما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد قوى يتماشى مع معدلات التنمية الهائلة في البلد.

ولفت عضو صناعة البرلمان إلى العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومن بينها برنامج التنمية المحلية في الصعيد، إلى جانب إنشاء المجمعات الصناعية ب13 محافظة بتكلفة نحو 10 مليار جنيه، بالاضافة إلى إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وغيرها من الخطوات الجادة لوزارة التجارة والصناعة بتوجيهات السيسي لدفع الصناعة المصرية للأمام.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري استطاع تحمل صدمات عالمية عدة خاصة في فترة جائحة كورونا وما بعدها، ولا يزال جاذبًا للاستثمارات، مشددًا على أنه اقتصاد قوي يتميز بكثرة الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات.