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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

مسئول بالزراعة: أتوقع انخفاض قادم فى أسعار الخضروات والفاكهة  خلال شهر رمضان

الخضروات
الخضروات

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائي البساتين بإدارة الخضر بوزارة الزراعة ، إنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الخضروات والفاكهة  خلال شهر رمضان ، معلقا: "مفيش حاجة بتغلى فى رمضان إلا الكرنب والباذنجان" .

لماذا ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة ؟

وأضاف "البحراوي" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق يرجع إلي سببين إما قلة المساحة المزروعة من الخضروات والفاكهة، لعزوف المزارعين عن زراعة الصنف أو انتشار مرض أو حشرة بين المحاصيل ليس لها علاج فى مصر ، وهذا مالايحدث خلال الفترة الحالية .

 

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الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22 مارس

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19 مارس 2022

وأكد "أخصائي البساتين بإدارة الخضر بوزارة الزراعة"، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة المتواجدة فى مصر حاليا مفتعل وبالتالى  سلسلة الوسطاء تلتهم كل أرباح الفلاحين فمثلا : "البطاطس سعرها بـ 5 جنيه والمزارع يبيعها فى الحقل بـ 2 جنيها فقط " .

وأشار إلي أن ارتفاع أسعار نقل الحضروات وعدم الرقابة على الأسواق سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والأسواق حاليا ، موضحا أن دور وزارة الزراعة تقتصر على توفير المحاصيل بالأسواق وتوفير الأمن الغذائي .

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأربعاء ، في سوق العبور.

ويقدم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الخضروات والتي جاءت كالتالي: 

أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الفاصوليا بين 15 و22 جنيها، بزيادة 2.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.
الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.


أما أسعار الفاكهة فجاءت كالتالي:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.
البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

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