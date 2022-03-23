شاهد.. السيسي يكرم فريدة الشوباشي في حفل الأم المثالية

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، رئيس جمعية حقوق المواطن بمصر، اليوم فى حفل الأم المثالية.

وكانت قد وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، قائلا: “لقد رزقنا إنسانيتك.. فكل التحية والتقدير لك”.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة: “كلمتي اليوم شهادة للتاريخ.. فالأحلام أصبحت حقيقة.. حيث نشرف اليوم بأن تكون بيننا فى القاعة ولأول مرة قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات بالنيابة العامة”.

وتابعت أن المجلس القومي للمرأة يعمل بلجان وفروع بكافة المحافظات ببرنامجي حياة كريمة وتنمية الأسر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة على كافة الأصعدة.