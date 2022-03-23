استولى على بضائع بأكثر من مليون جنيه..نصاب يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات وكيلة عن (صاحب إحدى الشركات التجارية بالخارج) ، بشأن تضرر موكلها من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه بإدعائه أنه مدير إحدى شركات للمقاولات ، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بضائع " مصابيح – أدوات كهربائية " من شركته بأكثر من مليون جنيه.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة القاهرة) من خلال ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على أصحاب الشركات الخاصة من خلال قيامه بإنشاء شركة وهمية للمقاولات ، وفتح حسابات بالعديد من البنوك وإستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك ثم يقوم بسحب أرصدته لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها ليكون بمنأى عن ضبطه ويقوم عقب ذلك بإستقطاب الضحايا بزعم أنه مدير تلك الشركة الوهمية ويطلب منهم كميات من البضائع وتسليمهم شيكات بنكية ، يقوم بتوقيعها بتوقيع مغاير لتوقيعه الأصلى المعتمد لدى البنوك، للطعن بتزويره بعد حصوله على البضائع وبيعها بثمن بخس، ثم يقوم بالتنصل من تلك الشيكات والطعن بتزويرها ، بهدف التهرب من سداد قيمة تلك البضائع لأصحاب الشركات حيث سبق إتهامه والحكم عليه فى 3 قضايا مماثلة "شيكات ") ..حيث تمكن بموجب ذلك الأسلوب الإجرامى من الإستيلاء على بضائع من شركة المُبلغ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقـر بإرتكابـه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".