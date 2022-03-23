برلماني: قرار رفع الفائدة جاء في توقيته المناسب للحفاظ على مدخرات المصريين

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي، قرار حكيم في توقيت مناسب للغاية، وذلك للحفاظ على مدخرات المصريين من ناحية، ومواكبة الاضطرابات والتحولات الاقتصادية العالمية من ناحية أخرى، منوها بقرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما صاحبه من قيام دول الخليج برفع سعر الفائدة عندها.

وأشار هدية، في تصريحات له اليوم، إلى تحركات الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي للسيطرة على الأسعار من ناحية، ودعم المواطنين والموظفين والبسطاء من ناحية أخرى، مؤكدا أن الدولة تعمل في أكثر من اتجاه وغرضها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو الإيجابي.

وقال عضو مجلس النواب، إن ارتفاع بعض أسعار السلع بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار، مؤقت ولن يستمر لحين ثبات السوق، كما أن ضخ المزيد من السلع وطرح منافذ لبيعها بأسعار مخفضة عبر المنافذ الوزارية المتعددة وتقديم موعد الزيادة في "المرتبات والمعاشات" لشهر أبريل بدلا من شهر يوليو القادم، تحركات عملية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية وستؤتي ثمارها.

واختتم النائب نائب الصعيد، بالإشارة إلى ما قاله رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بأن الأزمة الحالية أشد من جائحة كورونا، لكن هناك سيناريوهات متعددة من جانب الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية للتعامل معها.