مركز الفنون بجامعة المنيا ينظم قافلة فنية لطلاب مدرسة المعصرة في ملوي

أطلق مركز الفنون بجامعة المنيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبرعاية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قافلة فنية استهدفت أطفال مدرسة المعصرة الابتدائية التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا تفعيلاً للدور المجتمعي لمراكز الفنون.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفنون باعتبارها قوة مصر الناعمة، وأحد المعايير التي يقاس بها تقدم الدول ورقي وتحضر ثقافتها وفنونها، مؤكدًا أن قوافل جامعة المنيا الفنية تهدف إلى محو الأمية الفنية، ونشر ثقافة التعلم واكتشاف المواهب.

من جانبه، أشاد الدكتور عصام فرحات، بالتعاون المثمر بين جامعة المنيا ووزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن القافلة ضمت 35 طالباً وطالبةً من كليات جامعة المنيا، ونفذت خلالها أنشطة في مجال الفنون التشكيلية، وعروضا فنية للكورال، والمسرح، والموسيقى.

رافق قافلة جامعة المنيا الفنية كلٌ من: وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد يحيى، مدرب فريق الكورال بالجامعة، والدكتورة هيام توفيق، مدربة فريق الموسيقى، ورندا محمد، وماجد ماهر مدربي الفنون التشكيلية، وبإشراف صابرين أحمد وهشام إبراهيم.

