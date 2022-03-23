وكيل الصحة بالشرقية يتفقد القافلة الطبية بدار الأيتام بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية للبنين، بدار الأيتام بمؤسسة تربية البنين والبنات بمدينة الزقازيق، في حضور عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وبمشاركة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، ونخبة من الأطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية".

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم توقيع الكشف الطبي علي جميع الأطفال والشباب المقيمين بالمؤسسة، والبالغ عددهم ٣٧ فرد، والتي تتراوح أعمارهم السنية ما بين ٦ إلي ١٨ عام، ووجه وكيل الوزارة بتحويل أي حالات مرضية تحتاج لاستكمال الفحوصات الطبية من الاشعات والتحاليل الطبية المختلفة إلي مستشفي الزقازيق العام، مؤكداً استمرار تنفيذ هذه القوافل الطبية بجميع دور الرعاية بالمحافظة.

وفي سياق متصل تفقد وكيلا وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، الأماكن المعيشية من غرف الإقامة والترفية للمقيمين بالمؤسسة، والتأكد من توافر التهوية اللازمة لهم، وتوفير كافة سبل الراحة، واتباع إجراءات السلامة والصحة العامة، كما تفقدا مطبخ المؤسسة، لمتابعة الأغذية والوجبات المقدمة لهم، والتأكد جودتها، ومن توافر الاشتراطات الصحية بها حفاظاً علي صحة وسلامة المقيمين بدار الأيتام والعاملين بها.