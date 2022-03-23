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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وهدان: نصيب المرأة المصرية وصل لــ 45% من إجمالي المشروعات الصغيرة

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية كل عام يؤكد تقديره الكبير لدور المرأة المصرية، مضيفًا  أن المرأة نالت العديد من الامتيازات فى عهد الرئيس السيسي وظهر هذا جليًا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأضاف «وهدان»، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي على مستويات عدة، فعلى مستوى مواد الدستور هناك إنصاف كامل لها بأكثر من 22 مادة عن التمكين والمساواة وعدم التمييز، وعند ترجمتها على أرض الواقع نجد المرأة حاصلة على التمكين، وعلى نسبة مرضية بالحكومة، وتمثيل مشرف بالمجالس النيابية، كما حصلت على التمكين بالعديد من المناصب القيادية كمحافظ ونواب وزراء ونواب محافظين، فضلًا عن دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة بعد كفاح دام 72 عاما ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار،وهو ما يعكس أن المرأة وصلت إلى مكاسب سعت من أجلها وكافحت للحصول عليها وكانت مجرد أحلام لكن الرئيس حوَّلها إلى حقيقة.
 
وأشار النائب، إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي اهتمت ايضًا بالمرأة المصرية وحققت لها التمكين الاقتصادي بالاعتماد علي الاستراتيچية الوطنية 2030 التي أصدرتها المجلس القومي للمرأة، والرئيس ألزم الحكومة بتنفيذها محاورها وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مضيفًا أنه تم وضع قوانين أنصفت المرأة كتغليظ العقوبة على ختان الإناث ومناهضة التحرش ووحدات مناهضة التحرش بالجامعات المصرية والعيادات الآمنة.

وأوضح «وهدان»، أن الرئيس وجه بدعم المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتي بلغ عدد المشروعات التابعه لجهاز تنمية المشروعات 698.4 ألف مشروع للمرأة، وبلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وأيضًا وفرت 837 ألف فرصة عمل خلال 7 سنوات، وبلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 64.8%، منذ يوليو 2014 حتى يناير من العام الجاري.

المراة مجلس النواب الحكومة الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة

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