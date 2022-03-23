الأعلى للجامعات: متابعة شهرية لتنفيذ خطط مواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير بسرعة تنفيذ الخطط التنفيذية للوزارة والجامعات حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف، على أن تُقدم الجامعات تقارير شهرية لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، تتضمن ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، تجاوبا مع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.



وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات تعمل على تنفيذ الخطط التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ هذه الخطط من خلال الأنشطة الطلابية والمناهج والتي سيتم الإعلان عنها قريبا .



واشار لصدى البلد إلى أنه هناك متابعة شهرية من المجلس الأعلى للجامعات لدور الجامعات في تنفيذ هذه الخطة التي تتضمن ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، تجاوبا مع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.