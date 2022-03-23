عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: متابعة شهرية لتنفيذ خطط مواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير بسرعة تنفيذ الخطط التنفيذية للوزارة والجامعات حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف، على أن تُقدم الجامعات تقارير شهرية لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، تتضمن ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، تجاوبا مع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

txt

محاربة المفاهيم غير السوية.. التعليم العالي تضع خططا لمواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف.. والأعلى للجامعات : متابعة شهرية لجهود التنفيذ

txt

التعليم العالي: مسابقة لاختيار أفضل الأفكار التطبيقية بمدينة الأبحاث العلمية


وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات تعمل على تنفيذ الخطط التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ هذه الخطط من خلال الأنشطة الطلابية والمناهج والتي سيتم الإعلان عنها قريبا .


واشار لصدى البلد إلى أنه هناك متابعة شهرية من المجلس الأعلى للجامعات لدور الجامعات في تنفيذ هذه الخطة التي تتضمن ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، تجاوبا مع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات صدى البلد وزارة التعليم العالى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

الوزراء: التقدم بطلب لصندوق النقد لبدء مشاورات برنامج جديد لمساندة الإصلاح الاقتصادي

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

ترشيحاتنا

أبو جبل وصلاح والشناوي.. نهال طايل:النجوم ينسبون فضل نجاحهم لأمهاتهم |فيديو

الإسكان: 4724 مواطنا حجزوا وحدات بسكن مصر ومتبقى 5 آلاف وحدة.. وفرصة أخيرة لحجز الوحدات المتبقية يومي 29 و30 مارس

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا إلى 3 أبريل

الحكومة البريطانية يصدر تحديث رخصة تسيير أعمال نادي تشيلسي

عن قرود بوتين وتسجيل إسلامها| من هي مادلين أولبرايت رائدة دبلوماسية "الدبابيس"؟

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ