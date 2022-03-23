خبيرة علاقات أسرية : الأفلام أساءت لسمعة الحماوات | فيديو

قالت صابرين جابر، إستشاري علاقات أسرية، إن الحماه تعد أمًا ثانية للزوجة، مؤكدة أنه لابد أن يكون هناك علاقات جيدة بين الزوجة والحماه.

وأضافت صابرين جابر، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأفلام قد أساءت لسمعة الحماوات، مشيرة إلى أن الحماه هي أم لزوج قامت الزوجة باختياره حتى يكون شريكا لحياتها.

وتابعت صابرين جابر، أن الحماه، حماية للأسرة، ولكيان الأسرة، مؤكدة أنه في كثير من الأحيان تعمل على حل المشكلات التي تقوم بالأسرة.

وأشارت استشاري علاقات أسرية إلى ان الحماه لا بد ان تكون حكيمة ولديها الخبرة في التعامل مع الزوجة.