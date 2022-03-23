مران الزمالك.. فيريرا يبحث خطة إعداد الفريق للفترة المقبلة مع معاونيه

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع جهازه المعاون على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وتحدث المدير الفني مع معاونيه بشأن الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين وخطة إعداد الفريق للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.