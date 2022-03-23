مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ محمد طارق وحسام عبد المجيد

خضع الثنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء.

وخاض الثنائي تدريبات الجري بمحيط الملعب لمدة ١٥ دقيقة، عقب أداء الفقرة التأهيلية مع باقي أفراد الفريق.

يأتي ذلك عقب مشاركة الثنائي مع فريق الشباب بالنادي مواليد ٢٠٠١ أمس أمام غزل المحلة بدوري الجمهورية في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء الثنائي بأداء الفقرة التأهيلية ومن ثم استكمال المران داخل الجيمانيزيوم ، وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.