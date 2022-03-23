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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على أبرز المشاركات في اليوم الأول بملتقى رياضة المرأة العربية

صدى البلد

انتهى اليوم الأول للملتقى الأول لرياضة المرأة العربية فى نسخته الأولى والذي يقام حاليا بمصر على مدار اليوم بأحد فنادق مدينة مصر وغدا بجامعة الدول العربية.
وشارك فى اليوم الأول بالملتقى الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحرينى لتنس الطاولة وعضو اللجنة الاولمبية البحرينية ورئيس لجنة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية العربية ورئيس لجنة الرياضة بدول مجلس التعاون الخليجى إسراء السنهورى رئيس الاتحاد المصرى السابق للتنس ونائب رئيس الاتحاد الإفريقى للعبة ورئيس منطقة شمال افريقيا وامين عام الاتحاد العربى للعبة وعضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولى للعبة سابقا. 

كما شارك كل من فوزية على صحفية وكاتبة ومعدة برامج تليفزيون وسناء بنت حمد بن سعود البوسعيدية رئيس اللجنة العمانية لرياضة المراة والمساواة بين الجنسين ولينا خالد ال معينا شريك تنفيذى بشركة جدة يونايتد ونائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع ومستشار جامعة UBT و نادية عبد الحميد مدرب منتخب مصر للملاكمة للرجال والسيدات وعضو الاتحاد الدولى للملاكمة ومستشار الملاكمة باللجنة الاولمبية الدولية وافضل مدرب عربى عام 2018. 

وشارك أيضا ماجدة الهلباوى نائب رئيس النادى الاولمبي ودكتورة سحر عبد الحق مستشار نادى النصر وعضو لجنة المراة باللجنة الاولمبية ورئيس لجنة الباراتيكوندو والمهندسة مى عاطف عضو مجلس ادارة النادى الاهلى

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