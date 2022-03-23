القسم الثاني .. النصر يفوز على بورتو السويس 2-1

حقق فريق النصر بقيادة ياسر رضوان فوزا هاما بتغلبه علي فريق بورتو السويس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الكلية الحربية في ختام الجولة 23 بدوري القسم الثاني .



وجاء الهدف الاول في الدقيقة 14 من الشوك الأول عن طريق محمود صقر الظهير الأيمن من تمريرة رائعة من جودة ايمن تلقاها صقر داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمني وسدد في المرمي مباشرة علي يسار حارس مرمي بورتو .

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني أضاف ادهم حامد الهدف الثاني من هجمة منظمه وتمريرة طولية من جودة ايمن لعبد العزيز الشاعر داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسري مررها لادهم حامد الذي سدد في الزاوية اليسري لمرمي بورتو .

وفي الدقيقة 90 تمكن محمد شاهين من تسجيل هدف بورتو الوحيد من ضربة رأس .

بهذا الفوز رفع النصر رصيده الي 25 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد بورتو عند 34 نقطة في المركز السابع .