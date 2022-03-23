30 جلسة علمية و130 بحثا ناقشها المؤتمر الـ27 لكلية الطب بجامعة المنوفية

شهدت فعاليات المؤتمر السابع والعشرون لكلية الطب بجامعة المنوفية، انعقاد 30 جلسة علمية ومناقشة 130 بحثا بمشاركة أقسام الكلية المختلفة.

كما تناولت الفاعليات عقد جلسه للتعليم الطبي ، بحضور الدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ناقشت كل مايخص برنامج البكالوريوس نظام الخمس سنوات.

وتضمنت الجلسة عدة مواضيع مهمة منها إستخدام التكنولوجيا في التقويم ، كيفية تطبيق نظام التعليم المبني علي الجدارات ، و كيفية تقييم نجاح البرنامج التعليمي، وأفضل الممارسات في تطبيق نظام الفصل المقلوب والتدريس التكاملي بين النظرية والتطبيق.

وأشار الدكتور عبد الرحمن السباعي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مقرر المؤتمر، إلى أنه تم أيضا عقد 7 ورش علمية وملتقيات علمية لأقسام الباثولوجي والأشعة والقلب والتخدير والباطنة والدراسات العليا بالإضافة إلي ورشة عمل للطلاب تحت عنوان التغيرات التي حدثت في وسائل التعليم الطبي اثناء أزمة كورونا برئاسة الدكتور ناصر عبد الباري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف أنه تم عقد جلسة علمية تناولت التعليم الطبي في مرحلة الدراسات العليا والمتغيرات التي حدثت بسبب جائحة كورونا، برئاسة الدكتو ر طاهر عبد الستار وكيل الكلية لشؤن للدراسا العليا وحاضر فيها دكتورة جيهان صلاح، دكتورة رانيا عزمي ،ودكتورة سلوي فؤاد ، ودكتورة نجوي نشات.

كما تم عقد المؤتمر العلمي لأقسام المايكروبيولوجي والفارماكولوجي وطب المجتمع بحضور الدكتورة وفاء زهران مدير وحدة الجودة بالجامعة والدكتورة أمل مقلد والدكتور سامي الدحدوح عرض المؤتمر تجربه مستشفيات الجامعه في التصدي لأزمة كورونا و علاقه المناعه بالاصاية بامراض كورونا والجديد في العلاج والتشخيص وكما تم عرض البروتوكولات التي تم إستخدامها أثناء علاج حالات العزل في مستشفيات جامعه المنوفية ومعهد الكبد و الي جانب عرض حالات اكلينيكيه صعبه تم علاجها ببروتوكولات الجامعة

وأشار الدكتور سيد الشايب رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد إلي انه عقد ورشة عمل بقسم الباطنة استعرضت مرض كورونا وتاثيره على الجسم ومضاعفاته بمشاركة اساتذة السكر والكلى والجهاز الهضمي من وحدات القسم المختلفه وايضا اساتذة الروماتيزم والروماتويد.

وأوضحت هذه الورشة مدى تاثير الإصابة بالفيروس صحه الفرد في الفتره الماضيه منذ بدايه الجائحة.

كما اوضحت الورشة أهمية التطعيمات المختلفه للتقليل من الأعراض الجانبيه و تاثير كوفيد 19 على الصحة مع عرض إحصائيات لنسب الإصابة وطرق العلاج وخاصه مع السلالات الجديده وكيفيه التعامل معها عقدت الندوة بحضور الدكتور عبد الله بهنسي رئيس القسم والدكتور السيد الشايب رئيس وحده الجهاز الهضمي والكبد والدكتور محمود عماره رئيس وحده الغسيل الكلوي والدكتور عماد الشبيني وحده الروماتيزم.

واضاف الدكتور أيمن اللحلح رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية الى ان اليوم العلمى للقسم الذي يعقد ضمن فعاليات المؤتمر ناقش أمراض كرونا والجهاز الهضمي والتطعيمات المختلفه وأهميتها والجديد في طرق العلاج والتشخيص إلي جانب عرض حالات اكلينيكية تم علاجها واهم الآثار السلبيه لبعض الأدوية في حالة تناولها دون استشارة الطبيب.

وأوضح ان اليوم العلمي اوصي بضروره الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وضرورة اخذ التطعيم المناسب ضد الفيروس ، وسرعة استشارة الطبيب في حالة ظهور اي أعراض وعدم التهاون حتى لا يؤثر ذلك على صحة المريض وتدهور حالته

كما ان الندوة اوصت بعدم الإسراف في كتابه الأدوية وخاصة الجديد منها الا بعد استشاره الطبيب المختص.

وشارك في جلسات اليوم العلمي الدكتور حسام ابراهيم استاذ الكبد والجهاز الهضمي والدكتور حسين محمد حسين مدير حميات شبين الكوم والدكتور اسامه منصور مدير صدر شبين الكوم ، وحاضر فيها دكتور أحمد أبو زيد والدكتور علاء نوح والدكتوره نجلاء العبد ، والدكتورة هبة جميل.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، و الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومقرر المؤتمر الدكتور عبد الرحمن السباعى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة