أحمد رفعت: الدولة تواجه انفلات الدراما.. ويجب ضبط الأغنية المصرية.. فيديو

أشاد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، باحتفالية يوم المرأة المصرية، التي نُظمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن «الرئيس السيسي دائما يستنفر سلوك المصريين ضد السلبيات»، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مخترقة، وتبث أحيانا انطباعات غير صحيحة.



وأضاف «للأسف البعض ينساق وراء سلوكيات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى أن بعض الانفلات الذي حدث في الدراما يسبب آثارا سلبية على أرض الواقع.



وأوضح أن الدولة تضبط سوق الدراما مؤخرا عبر ضوابط وإرشادات المجلس الأعلى للإعلام، مردفا «ضبط الأغنية ضرورة، كون الحشد الوطني في بعض فترات كان قائما على الأغنية، وعلى سبيل المثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وثقا العديد من الأعمال الوطنية بالأغاني، بينها بناء السد العالي»، معلقا «لغاية دلوقتي مفيش أغاني عن العاصمة الإدارية، أو برنامج تكافل وكرامة».

