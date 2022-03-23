سفير مصر بالكويت : نأمل في مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت عمق العلاقات الأخوية والوطيدة والتاريخية بين مصر والكويت وتنوع تلك العلاقات لتشمل كافة المجالات.

مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع القيادتين المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معربا عن أمله في مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقال شلتوت - في تصريح له ، اليوم الأربعاء - إنه تناول خلال لقائه مع وزير التجارة الكويتي فهد مطلق الشريعان، أوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والعمل على تنشيط ورفع معدلات التعاون لآفاق أرحب تتناسب مع حجم العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأضاف شلتوت أنه تم بحث التحضيرات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقدها برئاسة وزيري الخارجية بين البلدين خلال العام الحالي في دورتها 13 تحت عنوان الاستثمار والتجارة، كما تم استعراض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه رفع معدلاتها.

وتابع شلتوت أن لقائه مع وزير التجارة الكويتي تضمن كافة الموضوعات التي تتعلق بالمجالات التجارية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة والتعاون القائم للعمل على تحقيق قفزات تحقق نموا اقتصاديا بين البلدين خلال المرحلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة وغير المباشرة في مصر بلغ 15 مليار دولار منها 4 مليارات و900 مليون دولار تم تسجيلها في هيئة الاستثمار المصرية والباقي تنوعت في مجالات البورصة والشركات العقارية والأسمدة والبترول والخدمات والبنوك والصناعة والتجارة.