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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بالقانون

مواجهة الطوارئ الطبية
مواجهة الطوارئ الطبية

نص القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على أن يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلي نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الصندوق:

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق

– الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

– الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها .

– اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .

– اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .

– الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .

– اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى .

– إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

صندوق مجلس الوزراء محافظة القاهرة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ

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