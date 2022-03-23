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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق 5 إلى فضيلة مفتي الجمهورية لقتلهم شخص من أجل سرقته في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أحالت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 12 اليوم، أوراق 5 الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم وتحديد جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم على 4 آخرين  وذلك لاتهامهم بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية بأن اتفقوا جميعا فيما بينهم على تنفيذ مخططهم والتخلص منه من أجل سرقته .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح ابراهيم الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار عمرو الحسين محمد طه، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وعصام محمد الدسوقي. في الجناية رقم 4891 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 309 لسنة 2012 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة قد أحال كلا من "محمد ع.ا.ع.ا"، و "كرم.أ.ا.ح"، و"أحمد.ص.ا.ع.ر"، و "جميل .س.أ"، وشهرتة"بسام"، والسعيد .ص.ع"، وشهرتة "رشوان"، و"فارس .ع.ا.ع"، و"بدر.ا.إ.ع" وشهرتة نور"، و "مسعد.م.إ.ح"، "وعبدالمعطي.س.ع"، الى محكمة الجنايات المختصة لأنهم في 22/2/2021 بدائرة مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية، قتلوا يوسف إبراهيم عطا الله، عمدا مع سبق الإصرار تأهبا لسرقته .

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا جميعا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم على ذل وتنفيذ مخططهم الإجرامي أعدوا أسلحة نارية وبيضاء"فرد خرطوش، سنجه، منجل"، وأدوات "أحبال وقعة قماش" وانتقل المتهمين من الاول الى السابع الى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجد المجني عليه، وما ان ظفروا بة حتي قاموا بشد وثاق يديه وقدميه وأطبقوا علي فمه وأنفه بقطعة القماش وتعدوا عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا  اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

محكمة الجنايات محافظة الدقهلية الدقهلية مفتى الجمهورية محكمة جنايات

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