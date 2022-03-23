تموين الإسكندرية: إقبال متزايد من المواطنين على معرض "أهلا رمضان"

أجرى المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، جولة فى معرض "أهلا رمضان" المقام على أرض معرض كوتة لمتابعة فعاليات المعرض والتأكد من توافر السلع الأساسية الغذائية المطروحة والحفاظ على التخفيضات المطروحة من قبل الشركات، رافقه خلال الجولة جمال عمار وكيل المديرية.

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وذكرت مديرية التموين، في بيان، أن المعرض شهد إقبالاً متزايدًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة هذه المعارض وحرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتنوع السلع المعروضة، ونسب التخفيضات بالمعرض عن الأسواق الخارجية.



ووجه وكيل الوزارة محمد سعد الله إدارة تموين وسط الإسكندرية برئاسة عبد الله عثمان بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية، وإبلاغ مديرية التموين بأى نقص فى السلع المعروضة لتعويضها فورا العمل على حل أى شكوى واردة من المواطنين.