نائب قطاع الناشئين بالزمالك.. ميدو لـ عمرو زكي: ألف مبروك المنصب الجديد

هنأ أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عمرو زكي نجم الزمالك السابق، عقب تسلمه مهام عمله كنائب لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وكتب ميدو في تويتى له عبر حسابه “تويتر”: “الف مبروك يا عمرو على المنصب الجديد..ان شاء الله يكون ليك دور في انك تطلع لاعيبة مميزة لنادي #الزمالك …كل الشكر للمستشار #مرتضى_منصور على سرعة استجابته وحرصه على الوقوف بجانب أولاد النادي.. #عمرو_زكي”.

ووجه عمرو زكي نجم الزمالك السابق الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على دعمه ومساندته في محنته الأخيرة.

وقال عمرو زكي: "أشكر المستشار مرتضى منصور على الوقوف بجانبي في محنتي، وأشكر نادي الزمالك الذي اعتبره بيتي وأنا أحد أبنائه ومشجعيه".

وأضاف عمرو زكي: "شرف لي أن أتواجد داخل نادي الزمالك وخدمته في أي منصب".

واختتم: "أشكر أحمد مرتضى الذي حرص على دعمي وتكريمي داخل بيتي، كما أنه كان سببا في انضمامي للزمالك بعد عودتي من روسيا".

وأكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لا تنسى أبنائها.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: " من الطبيعي أن يقف النادي بجانب أبنائه وعمرو زكي أحدهم".

وأوضح أحمد مرتضى: "أن عمرو زكي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك، ونرحب به في بيته للتواجد في قطاع الناشئين".

واختتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلا: "عمرو زكي أعطى الكثير للكرة المصرية ولنادي الزمالك، وطبيعي أن نقف بجانبه الأن وهو أحد المقربين لي وكنت أول من استقبلته في المطار عند عودته من رحلة احتراف في روسيا".