عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تتعرض لهجوم سيبراني من هذه المجموعة.. تطبيق خبيث يهدد الآلاف من مستخدمي أندرويد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مايكروسوفت تتعرض لهجوم سيبراني من هذه المجموعة
 

أكدت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، أن مجموعة الهاكرز المعروفة باسم $Lapsus، نجحت في اختراق أنظمتها بعد أن انتشرت أنباء الاختراق لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع إعلان جماعة قرصنة الاستيلاء على بيانات مهمة من الشركة.

 

"إنستجرام" تقدم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات المرغوب في مشاهدتها
 

أعلنت منصة إنستجرام، عن تقديم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات التي يراها في الصفحة الرئيسية للمنصة من الصفحات المفضلة لديه أو يتابعها.

 

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل و3 علامات مهمة تكشف إصابة هاتفك
 

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل؟ سؤال مهم يبحث عن إجابته العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، لأن الفيروسات التي يمكنها إصابة الهاتف كثيرة ومخفية، وعادة ما قد تصيب الجهاز من المواقع غير الآمنة أو رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، لهذا إن كنت تبحث عن كيفية التخلص من فيروسات الموبايل سنوضحها لك من خلال مقالنا التالي.

 

كيفية تثبيت أحدث إصدار من Minecraft بطريقة رسمية على جميع الهواتف الذكية
 

يرغب كثيرون في معرفة كيفية تثبيت أحدث إصدار من Minecraft بطريقة رسمية، واشتهرت  لعبة ماين كرافت في الآونة الأخيرة، بأنها تقدم المزيد من الأدوات الممتعة لزيادة التشويق بمستويتها، لذا سوف نوضح في مقالنا التالي كيفية تثبيت أحدث إصدار من Minecraft بطريقة رسمية على جميع الهواتف الذكية.

 

احذفه فورا.. تطبيق خبيث يهدد آلاف من مستخدمي أندرويد
 

وضع مستخدمو أندرويد في حالة تأهب قصوى بشأن تطبيق خطير متاح للتنزيل من متجر Google Play، والذي حمل ببرامج ضارة مصممة لسرقة بيانات اعتماد فيسبوك Facebook.

 

تويتر يضيف ميزة مفيدة لمستخدمي آيفون.. إليك كيفية استخدامها

أضافت شركة تويتر Twitter، ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقها على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل iOS من آبل، والتي ستكون طريقة مفيدة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة.

 

جوجل تفاجئ مالكو هواتف Pixel القديمة بقرار مفاجئ

قالت شركة جوجل Google الأمريكية، إنها لا تخطط لتحديث برنامج بعض إصدارات هواتف بكسل القديمة Pixel، لدعم المزيد من نطاقات التردد C-band 5G الخاصة بشبكات الجيل الخامس في أجهزتها، والتي تمنحهم شبكة 5G أسرع وتغطية أفضل مع شركات الجوال والأجهزة المدعومة.

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا مايكروسوفت صدى البلد فيروسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

كيفية الاغتسال من الجنابة في رمضان .. خطوات سهلة وبسيطة تعرف عليها

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطلق هاتف GT Neo3 بتقنية شحن خارقة.. جوجل تطلق خاصية جديدة لحذف سجلات البحث بـ أندرويد

أخبار التكنولوجيا| أفضل طريقة لـ تحميل قصص إنستجرام على الهواتف واللاب توب.. طرق مختلفة لتنزيل مقاطع الفيديو من تطبيق سناب شات

أخبار التكنولوجيا|علامات حظرك على إنستجرام.. كيفية نقل أرقام الهاتف من أندرويد إلى آيفون

لا تتخلص من الآيباد القديم.. 5 استخدامات جديدة له

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 24-3-2022

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 24-3-2022

درجات الحرارة اليوم الخميس 24/3/2022 بالمحافظات

5 خطوات لـ حجز شقة من وحدات سكن ودار مصر وجنة

حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض

مشهد الجحيم .. مدينة أوكرانية تتحول بالكامل إلى رماد | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ