أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تتعرض لهجوم سيبراني من هذه المجموعة.. تطبيق خبيث يهدد الآلاف من مستخدمي أندرويد

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أكدت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، أن مجموعة الهاكرز المعروفة باسم $Lapsus، نجحت في اختراق أنظمتها بعد أن انتشرت أنباء الاختراق لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع إعلان جماعة قرصنة الاستيلاء على بيانات مهمة من الشركة.

"إنستجرام" تقدم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات المرغوب في مشاهدتها



أعلنت منصة إنستجرام، عن تقديم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات التي يراها في الصفحة الرئيسية للمنصة من الصفحات المفضلة لديه أو يتابعها.

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل و3 علامات مهمة تكشف إصابة هاتفك



كيفية التخلص من فيروسات الموبايل؟ سؤال مهم يبحث عن إجابته العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، لأن الفيروسات التي يمكنها إصابة الهاتف كثيرة ومخفية، وعادة ما قد تصيب الجهاز من المواقع غير الآمنة أو رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، لهذا إن كنت تبحث عن كيفية التخلص من فيروسات الموبايل سنوضحها لك من خلال مقالنا التالي.

كيفية تثبيت أحدث إصدار من Minecraft بطريقة رسمية على جميع الهواتف الذكية



يرغب كثيرون في معرفة كيفية تثبيت أحدث إصدار من Minecraft بطريقة رسمية، واشتهرت لعبة ماين كرافت في الآونة الأخيرة، بأنها تقدم المزيد من الأدوات الممتعة لزيادة التشويق بمستويتها، لذا سوف نوضح في مقالنا التالي كيفية تثبيت أحدث إصدار من Minecraft بطريقة رسمية على جميع الهواتف الذكية.

وضع مستخدمو أندرويد في حالة تأهب قصوى بشأن تطبيق خطير متاح للتنزيل من متجر Google Play، والذي حمل ببرامج ضارة مصممة لسرقة بيانات اعتماد فيسبوك Facebook.

أضافت شركة تويتر Twitter، ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقها على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل iOS من آبل، والتي ستكون طريقة مفيدة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة.

قالت شركة جوجل Google الأمريكية، إنها لا تخطط لتحديث برنامج بعض إصدارات هواتف بكسل القديمة Pixel، لدعم المزيد من نطاقات التردد C-band 5G الخاصة بشبكات الجيل الخامس في أجهزتها، والتي تمنحهم شبكة 5G أسرع وتغطية أفضل مع شركات الجوال والأجهزة المدعومة.