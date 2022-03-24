أخبار التعليم| إعلا ن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 قريبا .. وإنتاج 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بقيمة ١٠٠ ألف جنيه.. الخشت يعلن عن مسابقة للطلاب حول تغيرات المناخ

استضافت جامعة القاهرة، اليوم، ندوة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، بعنوان " تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ".



رئيس جامعة طنطا: 800 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و400 للعمالة غير المنتظمة

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على صرف مكافأة إجادة قدرها 800 جنيه لجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإدارى المتواجدين على رأس العمل، كما وافق المجلس على صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومى بحد أقصى 400 جنيه.





التعليم : ترقبوا اعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. قريبا

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم انتهي من وضع جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بنظاميها الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي).



محمود محي الدين يكشف أسباب تغير المناخ وكيفية التصدي لها

انطلقت ندوة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فى جامعة القاهرة بعنوان " تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ"، يديرها الدكتور محمد الخشت، في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.



التعليم العالي والبنك المركزي يبحثان آليات تحقيق الشمول المالي بين شباب الجامعات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، حول عقد اجتماع بين مسئولي وزارة التعليم العالي ومسئولي البنك المركزي المصري، لبحث آليات تحقيق الشمول المالي بين شباب الجامعات، وتهيئة البنية الأساسية لخلق أجيال جديدة قادرة على التعامل مع أدوات التحول الرقمي في حياتهم وأنشطتهم اليومية.



وكالة الفضاء المصرية: إنتاج 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية

استقبلت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء، مديري وممثلي المدارس الدولية في مصر، وذلك لتحقيق التعاون بهدف بناء القدرات لطلاب المدارس في مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء.

محيي الدين:اقتراح بتشكيل شبكة للجامعات المصرية لتحفيز البحث العلمي في قضايا المناخ



شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم، ندوة كبرى بعنوان تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ"، حاضر فيها الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للقمة العالمية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وأدار الندوة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

الأعلى للجامعات: متابعة شهرية لتنفيذ خطط مواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير بسرعة تنفيذ الخطط التنفيذية للوزارة والجامعات حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف، على أن تُقدم الجامعات تقارير شهرية لأمانة المجلس الأعلى للجامعات

فريق حاسبات ومعلومات عين شمس يصل لنهائيات مسابقة هاكاثون المدن الذكية

أصدرت جامعة عين شمس بيانا رسميا أعلنت خلاله، عن تأهل فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس للمرحلة النهائية منىمسابقة هاكاثون المدن الذكية.