نشرة المرأة والصحة.. خبراء يكشفون مخاطر ضرب المرأة.. تناول الموز على الريق يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسنعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تعد وصفة قشر البرتقال من الطرق الفعالة فى تفتيح البقع الداكنة فى البشرة والتخلص من آثار حبوب الشباب وتغذية البشرة بفيتامين سي ومضادات الالتهاب الطبيعية مما يجعلها أكثر نضارة.

يحتوي الموز على البوتاسيوم وهو معدن متعدد الوظائف، لكن إحدى قواه الخارقة هي القدرة على تقليل مخاطرالإصابة بالسكتة الدماغية، ويحسن البوتاسيوم تدفق الدم ويجعل الشرايين أقل تيبسًا، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

قد تتعرض الكثيرات من السيدات للضرب والعنف الأسري سواء من الأهل أو الأزواج وأثبت علماء النفس أن الإساءة الجسدية والعاطفية ليست مزعجة فحسب ، بل إنها ضارة نفسية وتزيد من خطر إصابة النساء بمرض عقلي

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعراض نقص البوتاسيوم.

أعراض نقص البوتاسيوم ..