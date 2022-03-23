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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا| زي النهاردة.. الزمالك يتعادل مع سان جورج والمقاولون مع بطل رواندا أفريقيا

صدى البلد

شهد يوم الأحد الموافق 23 مارس عام 1997، تعادل فريق الزمالك في أديس ابابا مع سان جورج الاثيوبي بهدف لكل منهما.

جاء ذلك في اياب دور ال32 لدوري رابطة الابطال في نسختها الاولي بعد التعديل.

أحرز هدف الابيض الجزائري كمال قاسي سعيد في الدقيقة 37 من الشوط الأول ويصعد حامل اللقب الي دور ال 16 بمجموع 3-1 للمباراتين.

جاء تشكيل الزمالك في هذه المباراة على النحو التالي:

حسين السيد
طارق مصطفى / مدحت عبد الهادى / نبيل محمود / معتمد جمال
محمد صبري/ اسماعيل يوسف / اسامة نبيه
أحمد الكاس / قاسي سعيد / أيمن منصور

وتعادل يوم السبت الموافق 23 مارس عام 1996 فريق المقاولون العرب في كيجالي مع ريون سبورت بطل رواندا بدون أهداف.

وذلك في لقاء الاياب لبطولة أبطال الكئوس ويصعد المقاولون العرب الي دور ال 16 لسابق فوزه بالقاهره قبل أسبوعين بهدفين مقابل هدف.

حكم اللقاء منح 11 دقيقه وقتا اضافيا لينتهي لقاء المقاولون العرب ونظيره بطل رواندا بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كل من: “أحمد صابر / سمير كمونة / محمد عودة / محمود العارف / سعد عبد الباقي / علي عاشور / أحمد حسين / خالد كامل / عبد الستار صبري / تامر النحاس / مصطفى الصادق”.

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