بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أعلنت عدد من محافظات الجمهورية تعطيل الدراسة غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظاً علي سلامة أبنائنا الطلاب ، ويأتي علي رأسها المحافظات الساحلية التي تشهد اضطرابات في الأحوال الجوية .

1- الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدًا، الخميس، للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وكذلك استمرار منح العاملين المعينين ضمن 5٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً الخميس؛ وذلك وفقًـا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

وأضاف المحافظ أن القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.

وأوضح يُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المسئولة.

2- البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

ويأتي ذلك نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بإستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.

3- مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نظرا لسوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع مدارس المحافظة .

جاء قرار محافظ مطروح نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة.

وجاء قرار محافظ مطروح بتعطيل الدراسة غدا الخميس ٢٤ مارس بجميع مدارس المحافظة( طلاب ومعلمين ) عدا سيوة نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط امطار.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط، ترصد وجود كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا تؤثر على شمال البلاد خلال الساعات القادمة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، تكون للسحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة يصاحبها سقوط البرد في بعض الأحيان ويسمع لها دوي الرعد.

حالة الطقس

سقوط أمطار خفيفة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتقدم الأمطار إلى السواحل الشرقية مساء تكون خفيفة إلى متوسطه هناك. والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، فإن تسود أجواء باردة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، تبقى حالة الطقس اليوم، شديد البرودة على كافة الانحاء.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد، إن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 8

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11

الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 8

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 15 9

طنطا 16 8

شبين الكوم 16 8

دمنهور 15 10

بلطيم 14 10

مطروح 14 10

السلوم 14 9

سيوة 16 7

بورسعيد 15 10

دمياط 14 10

الزقازيق 16 8

المنصورة 16 8

الإسماعيلية 17 8

السويس 17 9

العريش 15 9

رفح 15 8

رأس سدر 17 10

نخل 15 4

نويبع 19 12

طابا 18 12

كاترين 14 3

الطور 17 13

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 8

بني سويف 17 8

المنيا 18 8

أسيوط 19 8

سوهاج 20 9

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 26 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 22 9

شلاتين 25 13

أبو رماد 25 11

حلايب 24 12

رأس حدربة 24 12