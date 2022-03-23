ضبط محاولة تهريب طبنجة مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد أحمد حميدة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب سلاح ناري ( طبنجة) بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مالبنزا ( ايطاليا) على رحلة طائرة الخطوط الجوية اير كايرو اشتبه سيد فؤاد سيد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الاخضر فى راكب مصري قادم من ايطاليا يتحرك بعربه الحقائب مسرعا ويبدو عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء يستحق عليها رسوم جمركية او اشياء ممنوعة اجاب بالنفي .

وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قرر تكليف أحمد عبد الله مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء فتبين وجود سلاح ناري ( طبنجة) عيار ٩ ملي مخباه داخل أمتعة الراكب.

قرر محمد حميده مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة .