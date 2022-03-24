مصرع 3 شباب وإصابة آخر سيارة نقل محملة ببروز أطاحت برؤوسهم بالدقهلية

لقي ثلاثة شباب مصرعهم وأصيب آخر فى حادث علي طريق البصراط الجمالية البر الثاني بمحافظة الدقهلية ،بعد أن أطاحت سيارة نقل جامبو برؤسهم أثناء تخطيهم حال سيرهم بجوارها.
وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي المنزلة المركزي بوصول جثث ثلاثة شباب و رابع مصاب بإصابات خطيرة نتيجة حادث سير .
وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة كلا من : محمود محمد عبدالعزيز" 15 عاما، و"محمد مستجير الغزاوي"، 16عاما، و "أيمن محمد عبده غربة"، 14عاما وجميعهم جثث هامدة ، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطواريء بالمنصورة في حالة حرجة.
وبالفحص والتحري تبين أن الحادث كان على طريق المنزلة البصراط البر الثاني ، وذلك أثناء سير سيارة "جامبو " نقل محملة بالاخشاب وبعض الالواح المعدنية " الالمومنتال" التي تستخدم في الافراح و حال سيرها علي الطريق تصادف عودة الشباب من عملهم بأحد الورش الميكانيكية مستقلين دراجتين ناريتين، فإصطدمت البروز الموجودة من السيارة برؤوسهم مما أدي إلي وفاتهم في الحال، عدا أحدهم جرى نقله إلي مستشفي الطوارئ بالمنصورة في حالة حرجة.
وتبين أن جميعهم مقيمون بقرية البصراط التابعة لمركز المنزلة وفي مراحل التعليم الاعدادية وجرى التحفظ علي الجثث داخل مشرحة مستشفي المنزلة المركزي لحين انتهاء الاجراءات القانونية، بينما فرت السيارة هاربة ولم يتم ضبطه، وانتقل قيادات مركز شرطة المنزلة الي المستشفى العام بعد تجمع الأهالي بالمستشفي.
وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.