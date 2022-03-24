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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 شباب وإصابة آخر سيارة نقل محملة ببروز أطاحت برؤوسهم بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي ثلاثة شباب مصرعهم وأصيب آخر فى حادث علي طريق البصراط الجمالية البر الثاني بمحافظة الدقهلية ،بعد أن أطاحت سيارة نقل جامبو برؤسهم أثناء تخطيهم حال سيرهم بجوارها.

وكان  مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي المنزلة المركزي بوصول جثث ثلاثة شباب و رابع مصاب بإصابات خطيرة نتيجة حادث سير .

 وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة كلا من : محمود محمد عبدالعزيز" 15 عاما، و"محمد مستجير الغزاوي"، 16عاما، و "‏أيمن محمد عبده غربة"، 14عاما وجميعهم جثث هامدة ، ‏وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطواريء بالمنصورة ‏في حالة حرجة.

وبالفحص والتحري تبين أن الحادث كان ‏على طريق المنزلة البصراط ‏البر الثاني ، وذلك أثناء سير سيارة "جامبو " نقل ‏محملة بالاخشاب وبعض الالواح المعدنية " الالمومنتال" التي تستخدم في الافراح و حال سيرها علي الطريق تصادف عودة الشباب من عملهم بأحد الورش الميكانيكية مستقلين دراجتين ناريتين، فإصطدمت البروز الموجودة من السيارة برؤوسهم مما أدي إلي وفاتهم في الحال، عدا أحدهم جرى نقله إلي مستشفي الطوارئ بالمنصورة في حالة حرجة.

وتبين أن جميعهم مقيمون بقرية البصراط التابعة لمركز المنزلة وفي مراحل التعليم الاعدادية وجرى التحفظ علي الجثث داخل مشرحة مستشفي المنزلة المركزي لحين انتهاء الاجراءات القانونية، بينما فرت السيارة هاربة ولم يتم ضبطه، وانتقل قيادات مركز شرطة المنزلة الي المستشفى العام بعد تجمع الأهالي بالمستشفي.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

محافظة الدقهلية المنصورة حادث سير جثث هامدة الإجراءات القانونية

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