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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. حد ينسى حسن شحاتة..أحمد موسى ينفعل بسبب مباراة مصر والسنغال..أبو الغيط: القضية الفلسطينية مازالت مستعصية على الحل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها فى التقرير التالى وفى مقدمتها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  والسيدة قرينته احتفالية تكريم الأسرة المصرية والأم المثالية وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :
 

حد ينسى حسن شحاتة..أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مباراة مصر والسنغال
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب عدم توجيه دعوة من اتحاد الكرة المصري، لـ الكابتن حسن شحاتة، مدرب المنتخب السابق، ونجم الزمالك السابق، لحضور مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال التى ستقام يوم الجمعة المقبلة.

وقال موسى :" حد ينسي حسن شحاتة، فين شحاته اللى حصل على 3 أفريقيا".

 

أبو الغيط: القضية الفلسطينية مازالت مستعصية على الحل رغم قرارات حل الدولتين.. فيديو
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية مازالت مستعصية على الحل رغم القرارات الخاصة بحل الدولتين.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن  التدخل الاجنبي في الأزمة الليبية يؤخر الحل السياسي، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود قوى وطنية من أجل الحل.

 

الحكومة: الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تكافل وكرامة
أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تقدم الحكومة بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن «الحكومة تقدمت بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج جديد للتعاون، لم نقطع صلتنا بالصندوق منذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وكنا دائما على تشاور»، مردفا «التجربة المصرية كانت نموذجا، الفترة الحالية تتضافر فيها كل العوامل السلبية مجتمعة على مستوى العالم، لذلك وجدنا أنه لزاما علينا بدء مشاورات فعلية مع صندوق النقد الدولي».

 

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح
علق محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد، على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، قائلا:" نحن مازلنا نعيش أجواء شتوية..متابعا: الاجواء الشتوية مستمرة طوال الأسبوع.

وأضاف “محمود شاهين” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، : "حالة التقلبات الجوية مستمرة طوال الـ 48 القادمة، حيث سيشهد طقس الغد فرص لتساقط الامطار ونشاط واضح للرياح ستتبب في زيادة الشعور بالبرد.

 

تذكرتي: القاهرة أكثر المحافظات حجزا لمباراة المنتخب الوطني والسنغال
 قال أحمد السحار مشرف فريق العمليات بشركة تذكرتي، إن دور الشركة يبدأ من طرح التذاكر على الموقع، حتى دخول المشجع المدرج.

وأضاف السحار خلال برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطرح المتتالى تم لتدارك الزحام، وأكد أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات حجزًا للمباراة، ولكن جميع المحافظات حجزت تذاكر.

 

ربنا ينصره.. والدة شهيد الشرطة: أجلت العملية عشان أقابل الرئيس السيسي
علقت سميحة حسين أحمد علي، والدة شهيد الشرطة بمحافظة الشرقية، على تكريمها من الرئيس السيسي اليوم، قائلة:"أنا سعيدة بتكريمي وبشكر الرئيس السيسي على تقديره وتكريمه لي".

وأضافت "سميحة حسين" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي":" كنت هعمل عملية وأجلتها عشان أقابل الرئيس السيسي"..متابعة:" وزارة التضامن قامت بترشيحي للتكريم من قبل الرئيس السيسي".

 

القباج: الرئيس السيسي وافق على إدراج 450 ألف أسرة بتكافل وكرامة|فيديو
قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن معنية بحقوق الإنسان بمراحل عمرية مختلفة ولكي تستطيع مساعدة المرأة المصرية.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد،  أن المرأة عنصر أساسي في تنمية المجتمع والوعي، مشيرة إلى أنه المرأة عنصر أساسي في أي برنامج قومي.

 

فريدة الشوباشي عن حديثها مع السيسي: "أسعد حاجة أني شوفته"
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إنها سعيدة بتكريم الرئيس السيسي، اليوم، موضحة أنها مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يحترم المرأة المصرية، ويعطيها اعتبارها. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الفترة السوداء التى مرت على مصر، كانوا يقولون أن صوت المرأة عورة، ولكن الآن المرأة تحصل على حقوقها.

 

أبو جبل وصلاح والشناوي.. نهال طايل:النجوم ينسبون فضل نجاحهم لأمهاتهم |فيديو
قالت الإعلامية نهال طايل، “أنا كنت من أوائل الناس اللي جابت المشاكل من جوة بيوت الأسرة المصرية، وناشدت بتسليم الراية بشكل صحيح للأجيال القادمة”.

وأضافت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، “فيه شباب الدنيا واخداهم عن أحلى حاجة ربنا هداهم بيها وهي الأم، فلا يمكن لأي شئ أن يكون بديل للأم بأي حال من الأحوال”.

 

مديحة حمدي تكشف سبب غيابها عن الشاشة .. فيديو
أكدت الفنانة القديرة مديحة حمدي، أن المرأة هى كل شيء، هى الأم والزوجة والأخت، والطبيبة وكل شيء.

وأضافت مديحة حمدي، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم وقال :" أمك ثم أمك ثم أمك".

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