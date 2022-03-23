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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد مفاجئ من مبابي | بوجبا يجس نبض أوضاع باريس سان جيرمان

مبابي وبوجبا
مبابي وبوجبا

أثار نجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، المزيد من التكهنات بشأن مستقبله بعد تسريب لقطات منه وهو يعترف بأنه "طفح الكيل"، لزميله في منتخب فرنسا، بول بوجبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد لدى وصوله إلى فرنسا.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف مع انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يمكنه المغادرة في صفقة انتقال مجانية.

يقال إن المحادثات بين الفرنسي والريال قد تكثفت بعد خروج باريس سان جيرمان الدراماتيكي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد اللوس بلانكوس.

ويبدو أن مبابي، هداف العمالقة الفرنسيين برصيد 15 هدفًا في 26 مباراة بالدوري الفرنسي حتى الآن هذا الموسم، زاد الحديث حول انتقاله الصيفي المحتمل.

وسأل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بوجبا، الذي سيكون هو نفسه متاحًا مجانًا هذا الصيف، مواطنه كيف كانت الأمور تسير على مستوى النادي فأجاب مبابي: "لقد سئمت الأوضاع قليلاً"، كما شوهد في مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة "FFF TV".

غرفة ملابس باريس سان جيرمان مقسمة بشكل كبير في الوقت الحاضر، لا سيما بين اللاعبين من قارة أمريكا الجنوبية والمواطنين المحليين بفرنسا منذ خروجهم الأخير من دوري أبطال أوروبا، وفقًا لـ"RMC Sport".

وقبل وداع المسابقة القارية، زُعم أن مبابي ربما كان يفكر في تكريس مستقبله للنادي إذا كانوا يقاتلون على الجوائز الأكبر، لكن قد يكون من الصعب على باريس سان جيرمان إقناعه بعد خروجهم الأخير من دوري أبطال أوروبا، والذي جاء على يد ريال مدريد.

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