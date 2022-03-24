مي التلمساني بعد حصولها على وسام الفارس: والدي من وجهني للكتابة

عبرت الروائية مي التلمساني الأكاديمية المصرية، عن عميق تقديرها واحترامها لحصولها على وسام فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة، مؤكدة أن هذا الوسام يمنح لمن حقق إنجازات قوية.

وأضافت مي التلمساني، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن حصلت على الوسام لإني عملت إنجاز، من خلال عددا من الروايات، ومشواري الأكاديمي، والكتب المترجمة والتي ترجمتها، وأيضا بيت التلمساني.

وتابعت الروائية مي التلمساني الأكاديمية المصرية، أن والدي من وجهني للكتابة، وفهم جيدا ما بداخلي، و وجهني بشكل قوي، لافتة إلى أنه :"عملت دكتورة عن السينما، والتي تعد بالنسبة لي عشق، وهوس كبير.

وأكدت الروائية مي التلمساني الأكاديمية المصرية، أنها من قاطني مصر الجديدة، وتحب ان يطلق عليها مصطلح بنت البلد، متابعة ان عملت دكتورة على هذا الأمر، وبالتحديد على مصطلح بنت البلد.

