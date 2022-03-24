أول رائدة ريفية بأسوان بعد التكريم من الرئيس السيسي: عمري ابتدى اليوم

عبرت الحاجة مكة عبد اللاه، أول رائدة ريفية بأسوان، عن عميق سعادتها وفرحتها بالتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة :"أشعر وكأن عمري ابتدى اليوم، لأنني التقيت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بحب الرئيس".

وأضافت الحاجة مكة عبد اللاه، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنه تحدث مع الرئيس السيسي وطلبت منه زيارته في القصر الرئاسي، متابعة ان الرئيس رد عليا قائلا :"لا أنا نازلك، وأسعد لحظات في حياتي لما سلم عليا الريس النهارده".

وتابعت الحاجة مكة عبد اللاه، أن : "الرئيس السيسي هو اللي عيني في المجلس القومي للمرأة، ولما سلمت عليه النهارده، واتكلمنا، قالي تشرفيني في أي وقت".