نشرة المرأة والصحة.. وصفات لتنعيم الشعر.. أسباب ترهلات جسم المرأة

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

من بين جميع أنواع شاي الأعشاب ، يحتوي الكركديه على أعلى كمية من مضادات الأكسدة التى تساعد في إصلاح الخلايا التالفة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،خلطات طبيعية لتنعيم الشعر.

خلطات طبيعية لتنعيم الشعر تتوفر العديد من هذه الخلطات الطبيعية لتنعيم الشعر، نذكر منها ما يأتي:

يعد تناول وجبة فطور مغذية من أهم الأشياء عند محاولتك إنقاص الوزن وكذلك بناء العضلات الهزيلة.

من الضروري ملء نظامك الغذائي بأطعمة كاملة مغذية طوال اليوم لتحسين صحتك وبناء العضلات وفقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة.

الشوفان - منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والبروتين فهو خيار فطور صحي ولذيذ.

قد تصاب المرأة بعدم الثقة في النفس وعدم الإحساس بأنوثتها عندما يكون هناك ترهلات بالجسم، وفي هذه الحالة ومع التقدم الطبي تتجه العديد من السيدات إلى عمليات ترهلات الجسم والثدي.

يصادف اليوم ٢٤ مارس عيد ميلاد الفنانة القديرة نادية الجندي والتي أتمت عامها ال ٧٤ ورغم ذلك لازالت تحافظ على أناقتها ومظهرها الجذاب.