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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشاركون بأكبر مؤتمر للأمراض الجلدية يحذرون من أدوية التجميل المغشوشة وتأثيرات «كورونا» على تساقط الشعر

صدى البلد

بحضور العديد من الخبراء المصريين والأجانب، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للجلدية والتجميل «شرم ديرما»، والذي يُعد أكبر مؤتمر جلدية وتجميل في مصر والشرق الأوسط، ويُعقد بصفة دوريه منذ عام 2008، ويرأس المؤتمر الدكتور عاصم فرج أستاذ أمراض الجلدية جامعة بنها.
وناقش المؤتمر الجديد في علاج الأمراض الجلدية، ولكن الجديد هذا العام مناقشته لمشاكل تساقط الشعر الناتجة عن الإصابة الحادة بفيروس كورونا، حيث أكد الأطباء المشاركون أن الحالات الشرسة لفيروس كورونا، تعاني في الشهر الثالث والرابع من تساقط شديد في الشعر وخاصة للسيدات، مما ينبغي أن تتلقى المريضة علاج التساقط في وقت مبكر.
وقال دكتور عاصم فرج أستاذ أمراض الجلدية ورئيس المؤتمر، إن الجديد هذا العام هو الحضور العربي الكبير من كافة البلاد العربية مثل المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق وسوريا والسودان، مشيرًا أن المؤتمر يضم عددًا كبيرًا من الجلسات الهامة التي تناقش أحدث العلاجات في أمراض الجلدية والتجميل، مثل أمراض الصدفية والبهاق وتساقط الشعر والصلع الوراثي، وأيضا الجديد في "الفيلر والبوتوكس وخيوط الوجه والليزر".
وأضاف الدكتور عاصم فرج، أن المؤتمر يساعد الأطباء في التعرف علي أحدث العلاجات والأجهزة الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج، من خلال استضافة أكبر الخبراء الأجانب كلا في مجاله، مما يساعد في تبادل الخبرات وإثراء الطبيب المصري بدلا من السفر للخارج خاصة وأنه أمر صعب ومكلف لكثير من شباب الأطباء.
بدوره قال دكتور شادي محمود أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة الأزهر، إن المؤتمر هذا العام شهد مشاركة شبابية كبيرة من شباب الأطباء، فهم موجودون وبقوة من خلال عدد كبير من الجلسات، ومنها جلسة مميزة جدا يتم فيها التنافس القوي بين حوالي ١٨ من جامعات مصرية، لعرض الحالات الصعبة على مدار ٣ ساعات ولجنة التحكيم أجنبية، حيث يفوز خمسة من شباب الأطباء بجوائز مادية ومعنوية وفرص للسفر للخارج لحضور المؤتمرات العلمية.
وتابع: بالنسبة للأدوية المغشوشة والتي لم تحصل على ترخيص وزارة الصحة، وتروج لها بعض القنوات الفضائية، فهي أدوية اما لها آثار سلبية على المريض، أو عديمة التأثير أصلا، مقارنة بالأدوية الصحيحة التي تحصل على موافقة وترخيص وزارة الصحة، كالأدوية والمنتجات التجميلية التي تشارك في المؤتمر من خلال المعارض الخاصة بها.
من جانبها قالت دكتورة نيفين ضرغام مدرس الأمراض الجلدية بالقصر العيني، إن المؤتمر هذا العام يٌناقش مشاكل تساقط الشعر الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا فهناك حالات وخاصة الحالات الشرسة لفيروس كورونا، تعاني في الشهر الثالث والرابع من تساقط شديد في الشعر، مما ينبغي أن تتلقى المريضة علاج التساقط في وقت مبكر.
وأضافت، المؤتمر ناقش أيضا الجديد في مجال الليزر وأحدث الأجهزة وعلاج الندبات والجديد في خيوط الوجه والفيلر والبوتوكس، منوهة الى وجود أطباء من مختلف التخصصات مثل أطباء الجراحة وأطباء الأطفال لمناقشة جميع التخصصات.

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