الأم المثالية البديلة عن تكريم الرئيس لها: بداية جديدة لحياتي ومشواري

تحدثت السيدة صالحة مرعي حسين، الحاصلة على لقب الأم المثالية البديلة على مستوى الجمهورية، قائلة:" شقيقتي توفت بسرطان بالدم وتركت طفلين ابنة 9 سنوات وابن 8 سنوات، متابعة:" أصبحت مسئولة عن تربيتهم بالإضافة إلى ابنتي من أصحاب الهمم.

وأضافت “صالحة مرعي” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”:" ابنتي حاصلة على لقب بطلة العالم في بطولة رفع الأثقال، كما انها حصلت على أول جمهورية، بالإضافة إلى تميزها في كتابة الشعر وحصلت علي ألقاب مثل شاعرة النيل وسفيرة الشعر العربي.

وعن تكريمها من قبل الرئيس السيسي، علقت:" كنت بشوف الأمهات بتتكرم وبتمنى أكون زيهم..والحمدلله حلمي تحقق"، متابعة: تكريمي من الرئيس بمثابة بداية جديدة لحياتي ومشواري.



وقدمت قصيدة خاصة عن أم الشهيد على الهواء مباشرة بعنوان "تحية سلام يا أم الشهيد".

