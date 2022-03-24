فريدة الشوباشي: تكريم الرئيس السيسي لي أسعدني كثيرا.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ، وإحدى المكرمات من الرئيس السيسي اليوم في احتفالية المرأة المصرية، أنها تقدر كل ما يقوم به الرئيس السيسي لمصر، مؤكدة أن الرئيس يقوم بمجهودات غير عادية.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن تكريم الرئيس لي اليوم أسعدني كثيرا وكان من أهم الأيام في عمري وشعرت بالاعتزاز.

وتابعت فريدة الشوباشي، ان الرئيس السيسي حمى مصر وغامر بحياته، الرئيس إنسان معجون بحب مصر.

وأشارت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إلى أن اليوم من أسعد أيام حياتي.