عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: تكريم الرئيس السيسي لي أسعدني كثيرا.. فيديو

تكريم الرئيس السيسي
تكريم الرئيس السيسي لفريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ، وإحدى المكرمات من الرئيس السيسي اليوم في احتفالية المرأة المصرية،  أنها تقدر كل ما يقوم به الرئيس السيسي لمصر، مؤكدة أن الرئيس يقوم بمجهودات غير عادية.

 

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن  تكريم الرئيس لي اليوم أسعدني كثيرا وكان من أهم الأيام في عمري وشعرت بالاعتزاز.

 

وتابعت فريدة الشوباشي، ان الرئيس السيسي حمى مصر وغامر بحياته، الرئيس إنسان معجون بحب مصر.

وأشارت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إلى أن اليوم من أسعد أيام حياتي.

 

المرأة المصرية الرئيس السيسي مجلس الشيوخ فريدة الشوباشي المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

ترشيحاتنا

زيزو: التأهل لكأس العالم حلم الطفولة بالنسبة للاعبين وأطالب الجماهير بالتشجيع

دعاء خواتيم سورة البقرة.. 7 أسرار تغفل عنه فلا تنساه قبل نومك

علي درويش: إستاد القاهرة مثل ملاعب أوروبا.. شجعوا طول الماتش

كارلوس كيروش: اللاعبون متحمسون لحسم التأهل بالروح العظيمة

كيروش: الـ100 مليون يجهزوا بتشيرت مصر ممكن أطلع صلاح وأنزل حد مكانه

فريدة الشوباشي: تكريم الرئيس السيسي لي أسعدني كثيرا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ