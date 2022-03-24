مشروع Thndr يفوز بنسبة 81.9% خلال برنامج الفرصة.. فيديو

فاز مشروع Thndr خلال حلقة برنامج الفرصة، المذاع على قناة on بنسبة 81.9%، ليصل إلى التصفية النهائية للبرنامج الذى ستذاع يوم الأربعاء المقبل.

وغادر مشروع جونو الـTop 5 ، لتعلق لميس الحديدي لمؤسسة المشروع: متزعليش.



وفى وقت سابق قال القائمون على شركة Thndr :نستهدف فئة جديدة لا تستثمر في البورصة، متابعين: لا ننافس الشركات الكبرى التي تعمل في الاستثمار بالبورصة ولكن نتعاون معهم.



وأضاف القائمون على شركة Thndr خلال برنامج الفرصة، المذاع على قناة on: نتيح للأشخاص الاستثمار في البورصة والصناديق الاستثمارية، لترد لميس الحديدي: إية الفرق بينك وبين باقي الشركات.



وقال مؤسس شركة Thndr: أي حد في الوطن العربي ممكن يستمثر من خلال التطبيق بتاعنا، متابعا: أكتر من 300 ألف واحد استخدموا التطبيق بتاعنا.



وأضاف مؤسس شركة Thndr: حصلنا على رخصة سمسرة من هيئة الرقابة المالية، وفريق عملنا بيتكون من 70 شخصو معانا ممكن تستثمر من الموبايل.

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