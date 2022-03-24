فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي هدية ربنا لمصر وفخورة بتكريمي



كشفت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن شعرورها بعد تكريمها من قبل الرئيس، قائلة:" أنا بحب أتكرم من الشعب والناس..ولكن هذه المرة تم تكريمي من قبل قائد بيحب بلده".



وأضافت “فريدة الشوباشي” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” :" الرئيس السيسي حمي مصر ومنعها من الانهيار..فهو إنسان يحب ويقدر الفن والفنانين، متابعة:" الرئيس السيسي هدية ربنا لمصر".

وأكملت: الرئيس يولي المرأة اهتماما كبيرا لإدراكه مدة أهمية دورها في تقدم الشعوب، متابعة:"أنا من أيام الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، لم أشعر أننا قمنا بشئ إيجابي داخل مصر إلا في عهد السيسي".

