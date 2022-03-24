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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارلوس كيروش: اللاعبون متحمسون لحسم التأهل بالروح العظيمة

كيروش
كيروش

أكد  البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن كافة الأمور تسير بشكل جيد للغاية، ولا يوجد أى إصابات والروح بين اللاعبين عظيمة.


وأضاف كارلوس كيروش خلال حواره مع برنامج "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، أمامنا فرصة لمساعدة المنتخب المصرى على التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.


وتابع  المدير الفني لمنتخب مصر، كل لاعبي المنتخب لديهم ثقة كبيرة و متحمسين لخوض المباراة ضد منتخب السنغال، معقبا:" طبيعى أن تكون المباراة صعبة على المنتخبين، المبارة شوطين سنلعب شوطها الأول فى مصر والثانى فى السنغال".

 

 

القنوات الناقله لتصفيات كأس العالم لقارة افريقيا مجانآ على نايل سات

يلتقى مساء بعد غد الجمعة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال فى ذهاب تصفيات الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويختتم منتخب الفراعنة الكبار تدريباته غدا الخميس لمواجهة اسود التيرانجا الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطنى مباراة الإياب أمام السنغال يوم ٢٩ مارس الحالي فى داكار.

ويحظى منتخب مصر الوطنى بدعم كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب فضلا عن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الذين حضروا مران الفراعنة الكبار أمس الثلاثاء.

صدى البلد يستعرض قائمة القنوات الناقله لتصفيات كأس العالم لقارة افريقيا مجانآ على نايل سات.

مباراة مصر والسنغال ذهابا وإيابا سوف تذاع عبر شاشات قناة اون تايم سبورت عبر تردد 
11861
V
27500

مباراة الجزائر و الكاميرون ذهابا وإيابا عبر القناة الجزائرية الثالثة وقناة الجزائريه الارضية بتردد 
11680
H
27500
Biss: 1100000011000000

مواجهة المغرب والكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا عبر  القناة الاولي المغربية وفق تردد 
12206
V
27500

وحرص الدكتور أشرف صبحى -وزير الشباب والرياضة- على حضور مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي أقيم اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطنى أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فنى مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذى قدمه لاعبو المنتخب فى بطولة إفريقيا التى أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على ثقته  فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وجود المنتخب فى كأس العالم، مشيراً إلى الدعم الكبير، والتفاف الجماهير حول المنتخب؛ لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وأعرب وزير الرياضة، عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفنى بالفوز فى مجموع المباراتين، لافتاً إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولى، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.

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